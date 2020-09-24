24 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
Galaxy S20 - Fan Edition (2020) | Фото: Samsung

Samsung представил бюджетную версию Galaxy S20

Южнокорейская компания Samsung представила бюджетный вариант своего флагманского смартфона Galaxy S20 - Fan Edition.

Гаджет имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру и три задние камеры, две из которых имеют разрешение 12 мегапикселей, а одна - восемь. Безрамочный дисплей - диагональю 6,5 дюймов. У устройства 6 Гб оперативной памяти и хранилище объемом 128 Гб, которое можно увеличить до 1 Тб за счет карты памяти. Емкость аккумулятора - 4,5 тыс. миллиампер-часов.

Galaxy S20 FE будет стоить $699 - на $300 дешевле, чем стандартная версия. Начало продаж - 2 октября, сообщает ТАСС.

Galaxy S20 - Fan Edition(2020)|Фото: Samsung

Ранее Samsung представил "гибкий" смартфон Galaxy Z Fold2, реализованный по принципу вертикальной "раскладушки", внутри которой разместится большой экран. Стоимость новинки - 179,9 тыс. руб.

Производство Galaxy Fold 2 началось в мае. Смартфон станет вторым смартфоном Samsung после Galaxy Z Flip, который получит новое защитное покрытие Ultra Thin Glass, которое разработано специально для использования с гибкими экранами и делает их более надёжными.

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Samsung представил бюджетную версию Galaxy S20

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Теги: Samsung, Galaxy, смартфон



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