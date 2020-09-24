Устроивший в Москве ДТП рэпер Гулиев арестован по решению суда

Таганский суд Москвы арестовал рэпера Эльмина Гулиева, который устроил автоаварию в центре Москвы.

Находиться под стражей он будет до 21 ноября. Как сообщил адвокат музыканта Ирина Зарванская, решение будет обжаловано. При этом Гулиев признал вину и заявил, что готов компенсировать ущерб потерпевшим.

Также стало известно, что Гулиев ранее был судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает ТАСС.

Напомним, Гулиев на Infiniti 21 сентября на тротуаре на пересечении Остоженки и Померанцева переулка в центре города сбил пешеходов. Они серьезно пострадали. Возбуждено уголовное дело, а водитель был задержан.

В результате было госпитализировано три человека, среди которых двое – пешеходы. Они получили тяжелые травмы: переломы ребер и таза, ЗЧМТ, одной из пострадавших пришлось ампутировать лодыжку.