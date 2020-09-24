Недельная инфляция в России вновь вернулась к нулю

Инфляция в России с 25 по 31 августа была на нулевом уровне.

Как сообщили в Росстате, второй раз за год зафиксирована недельная дефляция. С начала года по 21 сентября инфляция в стране составила 2,9%.

При этом за неделю в России сахар-песок подорожал на 2,3%, подсолнечное масло на 0,9%, вареная колбаса на 0,5%, овощные консервы для детского питания на 0,4%.

Как сообщалось, за первые три недели августа расходы жителей России оказались такими же, как и в 2019 году, говорится в обзоре Сбербанка.

При этом индекс потребительской активности SberIndex.ru составил 75,4 пункта, прибавив за неделю 1,3 пункта. Также по сравнению с докризисными показателями ускорился рост количества активных торговых точек. Как следствие, весь набор оперативных индикаторов в настоящее время указывает на улучшение ситуации с потребительским спросом в России.