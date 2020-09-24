Правозащитники: на протестах в Белоруссии задержаны 90 человек
23 сентября во время протестов в Минске были задержаны 90 человек.
В числе задержанных в Минске, согласно информации правозащитников, есть несовершеннолетний. Одного из задержанных после задержания госпитализировали. МВД страны не дает актуальные данные о задержанных, сообщает "Коммерсант".
Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов применили в Минске перцовый газ против протестующих. Также на митинге проходили задержания. Правоохранительные органы использовали водометы с краской.