Правозащитники: на протестах в Белоруссии задержаны 90 человек

23 сентября во время протестов в Минске были задержаны 90 человек.

В числе задержанных в Минске, согласно информации правозащитников, есть несовершеннолетний. Одного из задержанных после задержания госпитализировали. МВД страны не дает актуальные данные о задержанных, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов применили в Минске перцовый газ против протестующих. Также на митинге проходили задержания. Правоохранительные органы использовали водометы с краской.