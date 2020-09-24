Американские сенаторы заявили о получении сыном Байдена миллионов от Батуриной

Председатели комитетов Сената США по внутренней безопасности и по финансам, республиканцы Рон Джонсон и Чак Грэссли опубликовали документ о сомнительных сделках сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена Хантера Байдена.

Как следует из документа, он получал миллионы долларов иностранцев, среди которых была вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

В 2014 году она перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LKC $3,5 млн. Это инвестиционная компания, сооснователем которой является Хантер Байден. Также говорится, что он "платил женщинам российского или восточноевропейского происхождения, которые, вероятно, были связаны с сетями торговли людьми и проституцией", пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его главные советники, "по всей вероятности, руководят" операцией по вмешательству в президентские выборы 2020 года в США против кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретный доклад ЦРУ.

Сообщается, что компромат, который порциями обнародует депутат Рады Андрей Деркач о влиянии Байдена на Украину, - будто бы часть этой операции. Деркача даже считают "российским агентом". 10 сентября, после требований со стороны законодателей-демократов, Минфин США включил Деркача в санкционный список.