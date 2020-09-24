24 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Великобритания призвала Россию не искажать факты о Навальном

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Москва искажает факты о произошедшем с оппозиционером Алексеем Навальным и должна прекратить это делать.

Глава внешнеполитического ведомства призвал провести расследование отравления политика. Рааб пожелал Навальному "всего самого лучшего на пути к выздоровлению", пишет "Коммерсант".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Алексея Навального и дипломатическую ситуацию между РФ и Германией, возникшую в результате.

Так, Захарова заявила, что "Запад развернул кампанию дезинформации вокруг ситуации с Навальным, риторика о причастности России неприемлема".

Напомним, 23 сентября стало известно о выписке создателя ФБК из берлинской клинике Charite, куда он был доставлен около месяца назад в тяжелом состоянии и коме. Российские врачи и эксперты заявляют, что не нашли в анализах оппозиционера следов отравляющих веществ, тогда как немецкие специалисты заявили о наличии следов воздействия веществ типа "Новичок".

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Великобритания призвала Россию не искажать факты о Навальном

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Теги: Великобритания, Навальный, отравление



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