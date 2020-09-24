Празднование инаугурации: полиция Минска применила против протестующих газ

Сотрудники правоохранительных органов применили в Минске перцовый газ против протестующих.

Омоновец распылил его из баллончика. Инцидент произошел после того, как демонстранты попытались отбить одного из задержанных у автозака. Как говорят в милиции, у них нет информации о применении газа.

Тем временем, 23 сентября на митинге проходили задержания. Правоохранительные органы использовали водометы с краской. После этого протестующие рассредоточились по разным частям города. Сообщается о задержании около 50 человек, пишет "Коммерсант".

Напомним, Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Многие уже назвали его нынешнюю инаугурацию тайной, поскольку заранее она не анонсировалась, приглашенных было немного. Оппозиция вообще заявляет о нарушении закона, поскольку ради соблюдения секретности присягу и речь президента не транслировали по государственным телеканалам.