Путин продлил сроки пребывания иностранцев из-за коронавируса

Российский президент Владимир Путин снова продлил действие указа, который регулирует положение иностранцев на время эпидемии CPVID-19, до 15 декабря.

Как говорится на интернет-портал правовой информации, также глава государства разрешил выезд иностранцам с истекшими удостоверениями личности из РФ в "государства их гражданской принадлежности".

В марте Кремль опубликовал поручения президента России по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Президент предлагает реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России.

Действующие сейчас миграционные правила "недостаточно ясны и унифицированы", считает президент, а уровень применения информационных технологий в этой области "остается невысоким".