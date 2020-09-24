Решением суда Абызов останется под арестом до конца года

Мосгорсуд продлил арест бывшему министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову до 25 декабря.

Таким образом, удовлетворено ходатайство следователя. Под арестом остаются и другие фигуранты дела, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в августе СКР завершил расследование уголовного дела о создании Абызовым оргпреступного сообщества.

Экс-чиновнику и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово.