Решением суда Абызов останется под арестом до конца года
Мосгорсуд продлил арест бывшему министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову до 25 декабря.
Таким образом, удовлетворено ходатайство следователя. Под арестом остаются и другие фигуранты дела, сообщает ТАСС.
Как сообщалось, в августе СКР завершил расследование уголовного дела о создании Абызовым оргпреступного сообщества.
Экс-чиновнику и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено официальное обвинение в окончательной редакции.
Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово.