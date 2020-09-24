24 Сентября 2020
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газета Yeni &#350;afak, ливия, лп (2020) | Фото: газета Yeni &#350;afak

Турция использовала фотографию двухлетней давности для поддержки вброса ПНС о вертолете ЛНА

За неимением реальных фактов Турецкие информационные агентства использовали снимок 2018 года, чтобы поддержать союзников из нелегитимного Правительства национального согласия Ливии.

Дело в том, что в среду утром, 23 сентября 2020 года, командование Ливийской национальной армии сообщило об экстренном приземлении вертолета. Причиной аварии назвали техническую неисправность машины. Согласно официальному заявлению сил фельдмаршала Халифы Хафтара во время посадки экипаж не пострадал, все пассажиры успели эвакуироваться.

Впрочем, на западе страны инцидент использовали для создания очередного вброса. Представители ПНС заявили, якобы на борту вертолета находились боеприпасы и сотрудники ЧВК «Вагнер», а само воздушное судно взорвалось. Однако, сообщение в социальных сетях нелегитимного «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа не выдержало проверки фактами.

Не в пример ПНС, ЛНА обнародовала фотографию с места происшествия, на которой видно, что вертолет не взорвался, а загорелся уже после приземления. Более того, поскольку во время ЧП никто не пострадал, то и «тел жертв» — нет. Таким образом, информационная атака провалилась.

Помочь скомпрометировавшимся союзникам поспешила Анкара: турецкие СМИ продублировали вброс ПНС, снабдив его новыми «деталями». Местные журналисты растиражировали снимок «с места крушения». Однако вскоре выяснилось, что сделан он два года назад, совершенно в другом месте. Фотография, с помощью которой Турция попыталась оправдать ПНС, датирована 2018 годом и уже появлялась в Сети, на страницах ежедневной газеты Yeni Şafak.

газета Yeni Şafak, ливия, лп(2020)|Фото: газета Yeni Şafak

Сфабрикованные материалы подхватили некоторые российские ресурсы, которые не сочли нужным проверить информацию до публикации. На данный момент турецкие СМИ продолжают тиражировать дезинформирующие читателя статьи. В то же время, ни одно издание не опровергло обнародованные фейки. При этом, помимо старого снимка и ложных заявлений руководителей боевиков ПНС, если это можно назвать «аргументом», они не снабжены никакой доказательной базой.

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Турция использовала фотографию двухлетней давности для поддержки вброса ПНС о вертолете ЛНА

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Теги: газета Yeni Şafak, ливия, пнс, лна, халифа хафтар, чвк вагнера, файез саррадж



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