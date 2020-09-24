Две трети вологжан планируют привить от гриппа в эту кампанию по иммунизации населения

В Вологодской области осенью планируют привить от гриппа около 60% жителей региона,передает корреспондент Накануне.RU. За три прошедшие недели иммунизации в регионе уже привито почти 170 тысяч человек, из них более 49 тысяч детей.

Вакцинация проводится препаратом «Совигрипп», отработанном на протяжении нескольких лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

«Препарат безопасен, не имеет побочных эффектов, - сообщил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков. - Отмечаются реакции в виде слабых симптомов. Но у непривитых болезнь организмом переносится тяжелее. На сегодняшний день вакцинация – единственный способ оградить себя от осложнений гриппозной инфекции».

Среди детского населения больше всего привили школьников и детей, посещающих детские сады, – 29 205 и 18 435 человек соответственно. Вакцинировано 3 509 учащихся средних и высших учебных заведений.

Активно прививочную кампанию проводят транспортные предприятия, организации розничной и оптовой торговли, муниципальные предприятия жилищно-коммунальной сферы.

Среди профессиональных групп риска привито 10 932 работника медицинских организаций, 15 409 работников образовательных организаций, 5 626 работников транспорта и коммунальной сферы. Из лиц с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем привито 23 241 человек. Среди граждан старше 60 лет вакцинировано 43 206 человек.

«Прививаться от гриппа или нет – самостоятельное решение каждого. Мое личное мнение – прививки делать нужно, тем более в этом году, когда распространяется новая коронавирусная инфекция. Болезнь до конца не изучена, и то, как она будет реагировать на сочетание с ОРВИ, гриппом остается загадкой даже для научных светил. Поэтому исключить хотя бы один фактор для возможных осложнений необходимо для вологжан», - считает заместитель губернатор региона Виталий Тушинов.