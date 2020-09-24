Депутат Госдумы Агаев скончался от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией

Сегодня стало известно, что депутат Госдумы от партии КПРФ Ваха Агаев умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По сообщению РИА Новости, об этом сообщил коллега депутата Сергей Гаврилов.

"Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль", — сказал Гаврилов.

Ваха Агаев родился в 1953 году. В 1977-м окончил Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого, а в 1985-м — Московский кооперативный институт. Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.