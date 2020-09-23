Санкции против Пригожина стали причиной увольнения дворника и водителя

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос издания «Москва.ру», рассказав, как на нем отразились новые санкции, введенные правительством США против восьми россиян и семи компаний.

В ответе через пресс-службу компании «Конкорд» он пошутил, что что его бросили все, в магазинах не продают хлеб, узнавая человека, на которого наложили «справедливые американские санкции», и даже дворник с водителем ушли:

«Из-за справедливых американских санкций продавцы, узнавая меня в магазинах, перестали продавать мне хлеб. А сегодня меня бросили двое последних: водитель и дворник», - говорится в ответе.

США сегодня, 23 сентября, внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из России, а также семь организаций в России и Финляндии. Часть компаний американская сторона связывает с деятельностью бизнесмена Евгения Пригожина.