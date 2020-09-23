Росатом объявил о готовности проекта завода по переработке отходов в Щучье

На переоборудование завода в Щучье Курганской области, где ранее уничтожали химоружие и куда теперь будут привозить отходы первого и второго классов опасности, потребуется около 6 млрд руб.

"Ввод объекта запланирован на конец 2023 года. Проект готов, сдан в экспертизу", - прокомментировал гендиректор госкорпорации Александр Лихачёв.

Напомним, проект в марте этого года анонсировал глава региона Вадим Шумков. Он сообщил, что на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия будет развернут современный комплекс по утилизации опасных отходов.

В Росатоме уточнили, что привозить их в Курганскую область будут из близлежащих регионов на спецтранспорте, оборудованном системой ГЛОНАСС. Переработка отходов предусмотрена федеральной схемой обращения с отходами первого и второго классов опасности, утвержденной правительством РФ.

В корпорации ещё раз подчеркнули, что все отходы будут перерабатываться, захоронения радиоактивных отходов на объекте не будет.

Всего по стране будет работать семь подобных предприятий. В Росатоме отметили, что ежегодно в России образуется порядка 350 тысяч тонн опасных промышленных отходов.