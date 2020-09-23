Малые атомные реакторы могут построить в трёх российских регионах

Три российских региона рассматриваются в качестве площадок для строительства малых атомных реакторов в рамках проекта Ритм 200-М. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Территории, которые рассматриваются в качестве площадок для строительства, пока не раскрываются. Интригу обещают раскрыть к концу 2020 г. Однако в госкорпорации уточнили, что речь идёт о Восточной части России.