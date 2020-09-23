По делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга задержан крупный банкир

Задержан бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

По некоторым данным, банкир задержан в рамках расследования дела бывшего главы УМВД Екатеринбурга.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД РФ по Екатеринбургу до 2017 года. После этого он был назначен руководителем ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской республике.

В ноябре 2019 года Владимир Путин своим указом уволил 10 высокопоставленных силовиков, в том числе и Трифонова.

Якобы в 2015 году он способствовал возбуждению дела по факту выдачи в 2013 году кредита банком "Кольцо Урала" в размере 593 млн руб. УК "Терра", поручителем по нему выступало ООО "ФОРЭС-химия" (группа ФОРЭС). ФОРЭС пыталась доказать в судах, что кредитная сделка была мнимой, так как она не одобрялась собственниками группы. А часть кредитных средств якобы была выведена на счета лиц, подконтрольных банку. Уголовное дело было необходимо, чтобы банк был признан потерпевшим. О причастности Игоря Трифонова к незаконному возбуждению уголовного дела рассказал Эдуард Воронин, возглавлявший тогда отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга. По его словам, с просьбой провести проверку кредитной сделки и возбудить дело к полицейским обратился сотрудник безопасности банка. Эдуард Воронин утверждал, что после возбуждения дела он лично передал Трифонову 7 млн руб.