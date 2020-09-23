23 Сентября 2020
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танкер северный морской путь газпром (2012) | Фото: www.gazprom.ru

В "Росатоме" пообещали выполнить "майский указ" по загрузке СМП в 2025 году

В "Росатоме" прокомментировали информацию о возможном сокращении заявленного грузопотока Северного морского пути.

"Грузопоток не снизится, а увеличится до 110 млн тонн в год. Просто изменится протяжённость во времени", - сообщил Накануне.RU источник в госкорпорации.

В 2025 г. грузопоток, по данным корпорации, достигнет 80 млн тонн в год.

Ранее издание РБК сообщало, что к 2024 г. грузопоток по Северному морскому пути достигнет 60 млн т, а не 80, как это было предусмотрено "майским указом" президента Владимира Путина в 2019 г. Причина – снижение прогнозов поставки угля и нефти в Арктике. Новую цель по грузопотоку Минтрансу предложила госкорпорация "Росатом" - оператор СМП. Предложение с корректировкой прогноза в Минтранс направил глава дирекции СМП Вячеслав Рукша. Планы по загрузке СМП к 2024 г. пришлось менять в основном из-за изменений в трёх крупных проектах, которые должны были обеспечить объемы перевозки. Речь про отказ компании "Востокуголь" от планов по добыче к 2024 г. по 19 млн т угля/год, изменение в показателях работы "Восток Ойл", изменение прогнозов "НОВАТЭКа", одного из главных пользователей арктического маршрута.

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В "Росатоме" пообещали выполнить "майский указ" по загрузке СМП в 2025 году

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