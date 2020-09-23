Екатеринбургский бизнесмен при помощи автоматов и полиции пытался выселить кафе, задолжавшее за аренду

В микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга был зафиксирован нетипичный инцидент. Так один из местных собственников торговых помещений решил выселить кафе – пекарню владелец которой имел долг за аренду при помощи полиции и бойцов Росгвардии с автоматами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс – группе УМВД по Екатеринбургу.

Как стало известно, полицию вызывали из-за того, что у кафе - арендатора накопился долг в 850 тысяч рублей за аренду, а сам договор с владельцем точки был расторгнут еще 14 июля.

Сегодня помещения должны были занять новые арендаторы, - сеть магазинов.

"По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.