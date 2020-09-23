Уральская Сысерть вошла в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО

Сысерть вошла в глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО (GNLC – Global Network of Learning City). Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уральский муниципалитет при поддержке правительства региона получил сертификат Института непрерывного образования ЮНЕСКО и встал в один ряд с городами-участниками со всего мира, среди которых греческий Ираклион, датский Сеннерборг, китайский Чэнду, египетский Асуан, мексиканский Сантьяго и другие. О включении Сысертского городского округа в глобальную сеть ЮНЕСКО было объявлено сегодня, 23 сентября, в рамках гамбургской видеоконференции директором Института ЮНЕСКО по непрерывному обучению Дэвидом Атчоарена.

Сегодня в международное движение влились 55 городов из 27 стран. Новые члены увеличили общее количество участников GNLC до 230, общее количество стран - до 64.

Теперь, благодаря членству в GNLC, жители Сысерти получат доступ к международной образовательной платформе, специализирующейся на вопросах создания безопасной, инклюзивной городской среды. Это позволит им знакомиться и внедрять лучшие мировые практики в этой сфере и даст возможность вести международный диалог с городами-членами сети, которые также работают над вопросами устойчивого развития территории.

Как рассказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, инициатива муниципалитета о присоединении к GNLC была поддержана министерством иностранных дел России и правительством региона. Она была презентована в качестве национальной заявки на участие в проекте уже на международном уровне.

"Важное условие эффективной реализации этого образовательного проекта - участие в обучении не столько администрации и ее специалистов, а всех неравнодушных к своему городу жителей. Эксперты ООН отмечают, что во время пандемии опыт обучающихся городов ЮНЕСКО со всего мира показал высокую устойчивость и востребованность", - подчеркнул Козлов.

А по словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, новая коммуникационная платформа станет еще одним инструментом формирования культурной и образовательной среды для местных жителей.

Стоит отметить, что Средний Урал по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в последние годы значительно активизировал взаимодействие со структурами ООН. У региона есть проекты с ЮНИДО, ЮНЕСКО, Хабитат, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и другими программами.