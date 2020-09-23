Созыв новый, спикер прежний: в Магнитогорске определились с руководителями городского собрания депутатов

23 сентября на первой сессии нового созыва городского собрания депутатов Магнитогорска председателем был избран Александр Морозов. Он также возглавлял собрание депутатов на протяжении трех предыдущих созывов городского парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместителями Морозова избраны Сергей Король и Александр Мясников, за их кандидатуры голосовали единогласно. Стоит отметить, что Король был вице-спикером в предыдущем созыве, Мясников получил эту должность впервые.

Также сегодня депутаты городского парламента определились с руководителями и персональным составом семи комиссий, которые работают в городском собрании на постоянной основе.

В Магнитогорском городском собрании работают 32 депутата, по итогам прошедших 11-13 сентября выборов 29 мандатов получили кандидаты партии "Единая Россия".