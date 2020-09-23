Разведка нефтегазовых месторождений попала под секвестр бюджета

Геологоразведочные работы по поиску нефти и газа столкнулись с недостатком финансирования.

Как рассказал на Тюменском нефтегазовом форуме генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института Павел Мельников, работы ведутся во всех нефтегазоносных провинциях, но низкой остаётся изученность Восточной Сибири и шельфов. Вдобавок из-за секвестра бюджета началось снижение финансирования геологоразведочных работ.

"У нас по сути не хватает денег даже на бурение на суше. Уже заложенные объекты съедают даже деньги 2021 года и следующие мы сможем заложить только в 2022 году", - отметил он.