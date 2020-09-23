23 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Эйфелева башня Париж Франция (2012) | Фото: Накануне.RU

С Эйфелевой башни эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва

Парижская полиция эвакуировала Эйфелеву башню и блокировала прилегающую территорию после поступления анонимного телефонного звонка о минировании достопримечательности.

Телефонный террорист позвонил в полицию и сообщил, что внутри башни заложена бомба. По данным Associated Press, после обследования башни специалистами никаких взрывных устройств обнаружено не было. Примечательно, что во время полицейской операции на оцепленной территории появилась говорившая по-русски группа людей, распивавшая шампанское.

131-летняя Эйфелева башня ежегодно принимает около 25 тыс. туристов, но в этом году из-за пандемии коронавируса количество посещений значительно сократилось. У достопримечательности ежедневный график работы, тем не менее, довольно часто она бывает закрыта: из-за угроз самоубийств, взрывов или забастовок.

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С Эйфелевой башни эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва

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Теги: эйфелева башня, телефонный террорист, угроза взрыва, эвакуация



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