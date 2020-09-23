В Нижневартовске ветераны боевых действий смогут пройти курс лечения на уникальном аппарате

Нижневартовская городская общественная организация ветеранов боевых действий "Красная звезда" победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Она получила финансовую поддержу на реализацию проекта "Здоровье ветеранов" (комплексная медицинская реабилитация ветеранов боевых действий). В его рамках пройдут бесплатные медицинские реабилитационные мероприятия для 178 ветеранов боевых действий, живущих в столице Самотлора и районе, сообщили Накануне.RU в мэрии.

При реабилитации будет использоваться принцип общесистемной магнитотерапии (инновационная и современная процедура восстановительной терапии) на низкочастотной магнитотерапевтичеcкой установке с регулировкой частоты, модуляции и индукции вращающегося магнитного поля УМТвп - "Мадин" (магнитотурботрон). Она установлена в центре "Красная звезда" по адресу 60 лет Октября, 2, строение 1. По словам главы "звезды"Марата Исмагилова, организация три года стремилась получить финансирование на приобретение данного оборудования.

"Мы очень рады, что уникальная методика реабилитации будет доступна нашим ветеранам, - поделился Марат Исмагилов. – Участники боевых действий в Чечне, Афганистанее, Сирии смогут пройти реабилитацию на магнитотурботроне. Курс включает 8-10 сеансов. На процедуры уходит в среднем 20 дней. Лечение благоприятно влияет на весь организм человека, но есть медицинские противопоказания. Необходимо посоветоваться с врачом".

Из-за коронавируса реализация проекта будет возможна после снятия режима ограничений. По всем вопросам можно обращаться к менеджеру проекта Яне Радионовой по телефону 904-483-26-06.