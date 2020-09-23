В Екатеринбурге нашли труп парня, вышедшего подышать воздухом перед сном
Поисковики закончили операцию по обнаружению местонахождения 21 – летнего Антона Волкова. Тело парня, вышедшего погулять перед сном, было обнаружено в гаражном массиве на улице Маяковского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс – службе свердловского Следственного комитета.
По предварительной версии, признаков криминала нет.
"По результатам осмотра места происшествия признаков того, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, нет. Тело умершего направлено на вскрытие для установления точного времени и причины смерти. Все обстоятельства смерти молодого человека выясняются", - отметил официальный представитель ведомства Александр Шульга.
Молодой человек пропал 7 сентября. Перед уходом из дома он взял с собой банковскую карту.