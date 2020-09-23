23 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов, Андрей Белоусов (2018) | Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Белоусов заявил об изъянах в политике Минфина

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что позицию Минфина по налогам в текущей кризисной ситуацией можно назвать "слишком прямолинейной". Он не исключил, что, например, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) может быть дифференцирован.

"Я признаю, что подход слишком прямолинейный сейчас. Мы создадим рабочую группу, в которой коллеги из ведомств и представители от бизнеса обсудят условия дифференциации налога по разным отраслям, чтобы не делать перекосы в условиях добычи низкомаржинальных видов сырья с небольшим содержанием полезных ископаемых в рудах", - цитирует Белоусова "Интерфакс".

Напомним, на прошлой неделе правительство поддержало предложение Минфина об увеличении в 3,5 раза НДПИ на некоторые виды твердых полезных ископаемых. А уже на этой неделе изменения в Налоговый кодекс в первом чтении одобрила Госдума.

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Вице-премьер Белоусов заявил об изъянах в политике Минфина

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Теги: андрей белоусов, минфин, налоги, ндпи



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