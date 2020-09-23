Власти ЯНАО возместят "Ямалу" затраты на аренду самолетов из собственного бюджета

Затраты авиакомпании "Ямал" на аренду отечественных самолетов в связи с пандемией коронавирусной инфекции покроет бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа. Напомним, что в этот период компания понесла убытки в размере 1,6 млрд руб. Об этом 1 августа сообщил член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок предоставления в 2020 году акционерному обществу "Авиационная транспортная компания "Ямал" субсидии из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате арендных платежей за воздушные суда российского производства", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства ЯНАО.

Напомним, что в связи с решением федерального оперштаба об отмене организации вывозных рейсов для граждан России, находящихся за рубежом, Ямал также прекращает осуществлять доставку жителей округа из-за границы.