23 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Власти ЯНАО возместят "Ямалу" затраты на аренду самолетов из собственного бюджета

Затраты авиакомпании "Ямал" на аренду отечественных самолетов в связи с пандемией коронавирусной инфекции покроет бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа. Напомним, что в этот период компания понесла убытки в размере 1,6 млрд руб. Об этом 1 августа сообщил член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок предоставления в 2020 году акционерному обществу "Авиационная транспортная компания "Ямал" субсидии из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате арендных платежей за воздушные суда российского производства", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства ЯНАО.

Напомним, что в связи с решением федерального оперштаба об отмене организации вывозных рейсов для граждан России, находящихся за рубежом, Ямал также прекращает осуществлять доставку жителей округа из-за границы.

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Власти ЯНАО возместят "Ямалу" затраты на аренду самолетов из собственного бюджета

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Теги: Власти ЯНАО , "Ямал", аренда самолетов, бюджет, коронавирус, постановлние



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