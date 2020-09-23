Белорусские военные принесли присягу Александру Лукашенко

Белорусские военные принесли присягу на верность народу и президенту. Ранее состоялась инаугурация Александра Лукашенко.

От имени военнослужащих клятву в верности принес министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" – цитирует Хренина "БелТА".

Напомним, инаугурация Лукашенко стала неожиданностью для многих граждан, чиновников в Белоруссии, а также для соседних государств. Церемония не анонсировалась, прошла в присутствии небольшого круга лиц в условиях повышенной безопасности.

После этого внешнеполитические ведомства ряда европейских стран, в том числе Германии, заявили, чтоне признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. В Кремле отказались комментировать инаугурацию президента Белоруссии и заявили, что не знали о проведении церемонии заранее.