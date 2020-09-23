Германия до сих пор не передала анализы Навального России - Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Алексея Навального и дипломатическую ситуацию между РФ и Германией, возникшую в результате.

Так, Захарова заявила, что "Запад развернул кампанию дезинформации вокруг ситуации с Навальным, риторика о причастности России неприемлема". "Никаких доказательств причастности России к ситуации с Навальным нет и быть не может", - сказала представитель МИД. Она напомнила, что Берлин до сих пор не предоставил данные, подтверждающие наличие "Новичка" в анализах Навального.

Напомним, сегодня стало известно о выписке создателя ФБК из берлинской клинике Charite, куда он был доставлен около месяца назад в тяжелом состоянии и коме. Российские врачи и эксперты заявляют, что не нашли в анализах оппозиционера следов отравляющих веществ, тогда как немецкие специалисты заявили о наличии следов воздействия веществ типа "Новичок".