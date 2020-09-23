В мэрии Екатеринбурга заявили о вскрытой схеме вывода земельных участков под застройку

В мэрии Екатеринбурга заявили, что в последние годы была вскрыта схема вывода земельных участков. В качестве примера можно привести историю с строительством здания над законсервированной станцией метро "Бажовская". Юрист городской администрации Евгения Рожок заявила, что МВ-Урал могла быть известна эта схема, когда земля берется под один объект, а затем там строится другой.

Юрист застройщика Мария Кивалова назвала все обвинения клеветой и не исключила принятия ответных мер. По ее словам, никакого общественного резонанса эта ситуация не вызывает.

Напомним, в Свердловском областном суде рассматривается иск мэрии Екатеринбурга к ООО "МВ-Урал". Речь идет об оспаривании правил землепользования и застройки в отношении земельного участка на Космонавтов у ДК имени Лаврова, где вместо общественной парковки компания собирается построить многоэтажный жилой дом.

По данным администрации Екатеринбурга, на торгах этот земельный участок предоставлялся подрядчику для строительства перехватывающего паркинга. По проекту предполагалось построить парковку, которой будут пользоваться жители Свердловской области, приезжающие на работу в уральскую столицу.

В 2018 году в разгар стройки подрядчик пожаловался, что работа не окупится. После компания выкупила землю под парковкой и разработала проект строительства над стоянкой многоэтажного дома с ее реконструкцией под жилой дом. Однако мэрия Екатеринбурга отклонила эскизный проект, так как в этом случае площадь земельного участка не позволит построить жилой дом, сохранив общественный паркинг, а жильцы новой многоэтажки будут лишены придомовой территории и возможности обустройства детской площадки.

По схожей схеме над законсервированной станцией метро "Бажовская" на углу улиц 8 марта и Большакова застройщик пытался провести проект многоэтажной застройки. Участок был отдан под парковку, затем на нем было построено административное здание. Мэрия вмешалась, когда был озвучен проект возведения жилого дома на этом же участке. Мэрия и застройщик продолжают спорить за землю в суде.