23 Сентября 2020
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Происшествия В России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВВС России (2014) | Фото: irkut.com

СМИ: Су-30 в Тверской области мог быть сбит другим самолетом

В СМИ появилась версия аварии истребителя Су-30, который потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Тверской области. Напомним, в результате аварии погибших и пострадавших нет, оба пилота успешно катапультировались.

Источники РЕН ТВ и ТАСС сообщили, что истребитель мог разбиться из-за попадания боевого снаряда, выпущенного с другого самолета – Су-30 совершал полет совместно с истребителем Су-35. Тот, якобы, должен был имитировать стрельбу – снять фотокамерой преследуемый борт после захода на цель. Но вместо этого он произвел настоящий выстрел. Инсайдер телеканала сообщает, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Telegram-канал 112 уточняет, что следователи не исключают версию самопроизвольного выстрела, или ошибки наземных технических служб, которые не отключили оружие.

Официального комментария Минобороны по этой версии пока не последовало.

Самолет Су-30 технические характеристики|Фото: Накануне.RU

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СМИ: Су-30 в Тверской области мог быть сбит другим самолетом

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Теги: су-30, су-35, боевой выстрел, техническая неисправность



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