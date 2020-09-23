23 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор: В прошлом году нефтегазовые компании поручили тюменским предприятиям заказы на сумму свыше 102 миллиардов рублей

Сумма заказов нефтегазовых компаний, направленных на предприятия Тюменской области в 2019 г. превышает 102 млрд руб., сообщил глава региона Александр Моор в ходе проведения ТНФ-2020. Также, по его словам, в 2017 г. эта сумма приравнивалась к 65 млрд руб.

Напомним, что на форуме обсуждается также создание Тюменского нефтепромышленного кластера общими усилиями областного правительства и компании "Газпромнефть". По словам Моора, такой союз привлечет в проекты ведущие нефтегазодобывающие компании, что упростит проблему с нерешенными технологическими задачами.

"Нам важен практический результат. Нефтепромышленный кластер – эффективная форма вовлечения всех заинтересованных сторон в решение технологических вызовов и задач, которые стоят сегодня перед нефтегазодобывающими компаниями. Лучше привлекать и кооперироваться с лидерами отраслей и быстро находить решения", – уточнил губернатор, отметив, что ТНФ приносит серьезные практические результаты.

Напомним, что глава Тюменской области Александр Моор вместе с председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым заключили соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. Подписание документа также состоялось сегодня на Тюменском нефтегазовом форуме

В рамках соглашения, компания поддержит область в вопросах обеспечения природоохранной и образовательной деятельности, а также поможет региону раскрыть инвестиционный, промышленный и научно-технический потенциал. Помимо этого пятилетнее сотрудничество предполагает возможность работы над долгосрочными проектами по производству нефтехимической продукции, а также формированию дополнительных нефтегазохимических производств.

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Моор: В прошлом году нефтегазовые компании поручили тюменским предприятиям заказы на сумму свыше 102 миллиардов рублей

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Теги: тюменские предприятия, заказ, бюджет, ТНФ, Моор



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Ранее 23.09.2020 13:43 Мск Моор подписал соглашение о сотрудничестве с "СИБУР Холдинг" в рамках Тюменского нефтегазового форума

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