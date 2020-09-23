Германия, Словакия, Литва, Эстония и Тихановская не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

После внезапной инаугурации, проведенной Александром Лукашенко сегодня в минском Дворце независимости, главы внешнеполитических ведомств ряда стран заявили о непризнании легитимности президента Белоруссии.

Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что даже после инаугурации ФРГ не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что Лукашенко, по его мнению, не имеет легитимности: "Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси".

МИД Литвы считает, что прошедшая в Минске инаугурация президента является фарсом. "Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", – написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем блоге.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу был солидарен с литовским коллегой: "Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат".

Отказалась признавать легитимным президентом Белоруссии Лукашенко и его соперница по президентской гонке Светлана Тихановская.

А вот власти Украины проводят сейчас срочное совещание, на котором будет сформулирована позиция по поводу легитимности Лукашенко, сообщили в Киеве.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России были не в курсе инаугурации и не будут ее комментировать.