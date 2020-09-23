Германия, Словакия, Литва, Эстония и Тихановская не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

23 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

Германия, Словакия, Литва, Эстония и Тихановская не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

После внезапной инаугурации, проведенной Александром Лукашенко сегодня в минском Дворце независимости, главы внешнеполитических ведомств ряда стран заявили о непризнании легитимности президента Белоруссии.

Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что даже после инаугурации ФРГ не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что Лукашенко, по его мнению, не имеет легитимности: "Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси".

МИД Литвы считает, что прошедшая в Минске инаугурация президента является фарсом. "Какой фарс. Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", – написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем блоге.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу был солидарен с литовским коллегой: "Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат".

Отказалась признавать легитимным президентом Белоруссии Лукашенко и его соперница по президентской гонке Светлана Тихановская.

А вот власти Украины проводят сейчас срочное совещание, на котором будет сформулирована позиция по поводу легитимности Лукашенко, сообщили в Киеве.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России были не в курсе инаугурации и не будут ее комментировать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Германия, Словакия, Литва, Эстония и Тихановская не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр лукашенко, легитимность, инаугурация президента, белоруссия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети