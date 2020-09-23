23 Сентября 2020
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Передача машин скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

Для борьбы со второй волной коронавируса врачам екатеринбургской скорой помощи понадобятся 50 миллионов

Для того, чтобы закупиться различными средствами в преддверие второй волны COVID – 19 врачам екатеринбургской скорой помощи понадобятся 50 миллионов рублей. Об этом в беседе с Накануне.RU заявил исполняющий обязанности главврача "Станции скорой медицинской помощи" Сергей Панин.

"На сегодняшний момент нужно в идеале возместить те затраты, которые уже были понесены. Мы уже законтрактовались на 20 миллионов рублей. Это только для покупки средств индивидуальной защиты. Это всего лишь часть суммы. В целом же,нужно 50 миллионов рублей", - отметил Панин.

Напомним, что ранее стало известно, что главная подстанция экстренной помощи в первую волну аналогично потратила 50 миллионов рублей. 

 

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Для борьбы со второй волной коронавируса врачам екатеринбургской скорой помощи понадобятся 50 миллионов

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Теги: коронавирус, карантин, скорая помощь, врачи



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