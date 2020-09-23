"Благостное течение моего выступления": Путин устроил второе за год послание Федеральному собранию

Владимир Путин выступил перед сенаторами в день открытия в Совете Федерации осенней сессии. Правда, мероприятие больше походило на традиционное ежегодное послание главы государства Федеральному собранию. В преддверии утверждения нового бюджета, президент напомнил об антикризисных достижениях и к правительству в своей речи обращался едва ли не чаще, чем к парламентариям. В какой-то момент Путин даже сам отметил, что его выступление имеет "благостное течение". Ну а спикер СФ Валентина Матвиенко после речи главы государства активно хвалила проводимую президентом и правительством политику.

Кстати, глава государства вообще не затрагивал тему внешней политики (если не считать пункта о том, что представители ООН попросили помочь с вакциной от коронавируса).

Вот главные тезисы из выступления президента:

- Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные принципы развития страны. Это укрепление и совершенствование баланса между всеми ветвями власти при сохранении сильной президентской республики.

- Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть вне зависимости от иностранного влияния, чтобы не "попасть на крючок".

- Граждане страны стали соавторами обновленного основного закона и должны ощущать действие поправок в своей повседневной жизни. Запросы людей должны найти отражение в будущем бюджете.

- в Конституции по воле народа зафиксирован государственный приоритет – дети. Расходы на реализацию послания 2020 года вырастут до 1,2 трлн руб., то есть на 80% будет рост.

- Прошу правительство и СФ проанализировать ситуацию с местами в детских садах. По объективным причинам регионы не смогли выполнить план, но до конца года надо наверстать упущенное. Отставание большое, нужно графики корректировать.

- Срывы не допустимы и даже не обсуждаются, все должно быть сделано в срок – о выплатах классным руководителям.

- Социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме, несмотря на резкое падение цен на нефть и кризис.

- Нельзя отмахиваться от требований Минфина соблюдать макроэкономические параметры. Это реальное достижение нашей экономики в последние годы.

Путин призвал не отмахиваться от макроэкономических требований Минфина.

- У бюджета нет критической зависимости от колебания нефтяных котировок. Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину бюджета, то к 2021 году их доля займет около трети. На такой уровень бюджетной устойчивости мы выходим впервые в истории России. Структура экономики меняется в нужную сторону. Все большую роль играют ненефтяные отрасли.

- Снижение уровня бедности. Проблема затрагивает миллионы людей. Она обострилась в связи с эпидемией. Будем оказывать прямую финансовую помощь в целом, формировать действенную поддержку семей. Надо помочь гражданам с низкими доходами изменить свою жизнь.

- Рынок труда: у нас-то безработица подросла на 1,7%, в некоторых странах цифры совсем другие, критические. Уровень безработицы сейчас превышает 6%. В августе рост продолжился.

- Пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

- Дифференциация НДФЛ: Все средства целевым образом будут направляться на лечение детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Расходование средств обсудим на одном из заседаний правительства.

- Сотрудники ООН обратились к нам с просьбой оказать помощь с вакцинированием от коронавируса, особенно в нашем регионе – мы обязательно это сделаем. Кстати, скоро будет зарегистрирована вторая вакцина.

- Правительство очень ответственно подошло к формированию бюджета, но там есть еще над чем поработать.

- Прошу правительство дополнительно изыскать средства на продолжение дорожного строительства в 2021-2023 гг. и привлекать внебюджетные средства через инфраструктурные облигации и государственно-частное партнерство.

- Не хочется нарушать благостного течения моего выступления, но нельзя не обратить внимание представителей Санкт-Петербурга на реконструкцию консерватории. Скоро реконструкция эта превратится уже в беду. Я уже обращал внимание действующих властей, они, правда, за это ответственности не несут, это предыдущие… Дополнительные ресурсы нужны конечно.

- Хочу поблагодарить наших людей за активное участие в формировании региональных органов власти, за поддержку, хочу выразить надежду на то, что все вновь выбранные коллеги оправдали ожидания избирателей.

- Маленькое практическое замечание по региональным бюджетам: меры, которые предпринимает правительство, так или иначе на бюджетах в регионах отражаются. И иногда доходы региональных бюджетов могут сокращаться. Правительство это понимает и будет оказывать поддержку точечную тем регионам, которые в этом нуждается.