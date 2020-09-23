В Югре к 2021 году общая стоимость Баженовской нефти снизится с 35 до 8,5 тысяч

В Югре стоимость тонны Баженовской нефти к 2021 г. снизится до 8,5 тыс. руб., сообщил на XI Тюменском нефтегазовом форуме директор по технологическому развитию "Газпром нефть" Алексей Вашкевич, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2021 г. мы заканчиваем пятилетний технологический эксперимент по "Бажену" в Югре. В 2016 г. мы решили, что к 2021 г. общая стоимость тонны Баженовской нефти с 35 тыс. руб. снизится до 8,5. Показатель казался нереальным. Много барьеров пришлось пробить, серьёзную помощь нам оказали федерация и округ. Мы в следующем году действительно выйдем на этот показатель. Сейчас у нас – 10-12 тыс. руб./т", - сказал он.

Напомним, на IX Тюменском нефтегазовом форуме глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что благодаря полигону "Бажен" "создан полный комплекс отечественных технологий и оборудования для работы с трудноизвлекаемыми запасами".