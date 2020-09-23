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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Югре к 2021 году общая стоимость Баженовской нефти снизится с 35 до 8,5 тысяч

В Югре стоимость тонны Баженовской нефти к 2021 г. снизится до 8,5 тыс. руб., сообщил на XI Тюменском нефтегазовом форуме директор по технологическому развитию "Газпром нефть" Алексей Вашкевич, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"В 2021 г. мы заканчиваем пятилетний технологический эксперимент по "Бажену" в Югре. В 2016 г. мы решили, что к 2021 г. общая стоимость тонны Баженовской нефти с 35 тыс. руб. снизится до 8,5. Показатель казался нереальным. Много барьеров пришлось пробить, серьёзную помощь нам оказали федерация и округ. Мы в следующем году действительно выйдем на этот показатель. Сейчас у нас – 10-12 тыс. руб./т", - сказал он.

Напомним, на IX Тюменском нефтегазовом форуме глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что благодаря полигону "Бажен" "создан полный комплекс отечественных технологий и оборудования для работы с трудноизвлекаемыми запасами".

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В Югре к 2021 году общая стоимость Баженовской нефти снизится с 35 до 8,5 тысяч

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Теги: Баженовская свита, нефть, Алексей Вашкевич



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