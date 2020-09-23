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Экономика Тюменская область
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: usiter.com

Моор подписал соглашение о сотрудничестве с "СИБУР Холдинг" в рамках Тюменского нефтегазового форума

Глава Тюменской области Александр Моор вместе с председателем правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрием Коновым заключили соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. Подписание документа состоялось сегодня на Тюменском нефтегазовом форуме

В рамках соглашения, компания поддержит область в вопросах обеспечения природоохранной и образовательной деятельности, а также поможет региону раскрыть инвестиционный, промышленный и научно-технический потенциал. Помимо этого пятилетнее сотрудничество предполагает возможность работы над долгосрочными проектами по производству нефтехимической продукции, а также формированию дополнительных нефтегазохимических производств.

По словам губернатора региона, договор поможет Тюменской области закончить работу над уже начатыми совместными проектами по развитию нефтепромышленного кластера и расширению производственных мощностей. Более того, сотрудничество с ПАО гарантирует увеличение фактов участия бизнес сообщества в программах социального, экономического, экологического и волонтерского характера.

"Такой формат работы показал, что компания, совершенствуя собственное производство, вносит значительный вклад в развитие импортозамещения, создание нефтехимического промышленного кластера в Тюменской области, а социально-значимые инфраструктурные проекты СИБУРа помогают менять качество жизни населения региона к лучшему", - резюмировал Моор.

К его словам присоединился и Дмитрий Конов, ценность взаимовыгодного сотрудничества с регионом не только со стороны бизнеса, но и улучшения качества жизни населения.

"Благодаря развитию производств по глубокой переработке углеводородов Тобольск становится одним из главных экономических центров Сибири, а Тюменская область лидирует по темпам роста обрабатывающей промышленности в России", - пояснил председатель правления ПАО.

Напомним, что в прошлогоднем юбилейном форуме участвовало свыше 3,5 тыс. человек. Завтра состоится последний день XI Тюменского нефтегазового форума. За организацию мероприятия отвечают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ и правительства Тюменской области.

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Теги: Моор, соглашение о сотрудничестве, "СИБУР Холдинг", Тюменский нефтегазовый форум



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Ранее 23.09.2020 14:56 Мск Моор: В прошлом году нефтегазовые компании поручили тюменским предприятиям заказы на сумму свыше 102 миллиардов рублей

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