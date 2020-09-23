23 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
Стела первой нефти Самотлорское месторождение (2019) | Фото: Накануне.RU

В Роснедрах заявили о том, что нефть перестаёт быть рентабельным энергоресурсом

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию, председатель бюро экспертно-технического совета ФБУ "ГКЗ" Евгений Петров на панельной сессии "Ключевые приоритеты технологического развития нефтегазового комплекса" XI Тюменского нефтегазового форума отметил, что нефть понемногу уходит из востребованных ресурсов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нефть входит в группу ресурсов, общих запасов которых много, но рентабельных - мало. Твёрдые и трудноизвлекаемые полезные ископаемые – сюда же. Если говорить о том, к чему готовиться, вскоре будет технологический прорыв. Нужна прозрачность ресурсной базы – информация о цене, например", - сказал он.

Ранее на этой же сессии заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов сообщил, что в 2019 г. на рынке нефтегазового машиностроения уровень импортозамещения (присутствия отечественного оборудования) составил 55% при общем объёме рынка в 488 млрд руб. Результаты за восемь месяцев 2020 г. будут видны чуть позже.

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В Роснедрах заявили о том, что нефть перестаёт быть рентабельным энергоресурсом

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Теги: Евгений Петров, Роснедра, Тюменский нефтегазовый форум



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