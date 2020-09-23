СМИ: ЦРУ считает, что Путин лично руководит кампанией по дискредитации Байдена

Президент России Владимир Путин и его главные советники, "по всей вероятности, руководят" операцией по вмешательству в президентские выборы 2020 года в США против кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретный доклад ЦРУ.

Сообщается, что компромат, который порциями обнародует депутат Рады Андрей Деркач о влиянии Байдена на Украину, - будто бы часть этой операции. Деркача даже считают "российским агентом". 10 сентября, после требований со стороны законодателей-демократов, Минфин США включил Деркача в санкционный список.

Напомним, Деркач ранее обнародовал аудиозаписи, в которых Петр Порошенко оправдывался перед Байденом за диверсии в Крыму в августе 2016 году, Байден требовал от Порошенко выполнять все указания МВФ, а также требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, занявшегося компанией, в которой состоял сын Байдена. Последний раз Деркач опубликовал аудиозаписи разговора, в котором Порошенко просит обеспечить Украине "безвиз".