В Кремле не знали о сегодняшней инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле были не в курсе сегодняшней инаугурации Александра Лукашенко. Представитель Кремля сослался на то, что церемония не предполагает присутствия иностранных коллег президента.

Также Песков не стал комментировать формат, в котором прошла инаугурация. Ее называют тайной, поскольку событие не анонсировалось.

"Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать", - цитирует Пескова РИА Новости.