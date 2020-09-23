В Кремле прокомментировали статью о разговоре Путина и Макрона о Навальном: "Мягко говоря, не точные формулировки"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию во французской газете Le Monde. Напомним, издание сообщило, что в разговоре с Эммануэлем Макроном Путин, якобы, выдвинул версию, что Алексей Навальный и сам мог принять яд "Новичок".

"Тема берлинского пациента (Навального – прим. ред.) поднималась, но газета, мягко говоря, не точна в формулировках. Но справедливости ради, вряд ли она могла бы быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились с прессой записью беседы. Убеждены, что это не так. Мы не можем поверить, что Елисейский дворец слил в прессу разговор двух президентов. Франция не может такого сделать", - цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, Песков прокомментировал возможность возвращения Навального в Россию. Сегодня стало известно о его выписке из берлинской клиники Charite в связи с улучшением здоровья. "Что касается его [Навального] возвращения в Москву, то, как любой российский гражданин, он волен это сделать в любой момент", - сказал Песков. Он добавил, что российские власти не планируют встреч с Навальным.

"Россия не отвергает заявления немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, но хочет убедиться в этом и сопоставить информацию", - ответил Песков на вопрос о данных иностранных экспертов, которые противоречат выводом их российских коллег.