23 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Мечел (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Вячеслав Шишкоедов

С ПАО "Мечел" взыщут 142 миллиона за загрязнение реки Миасс в Челябинске 

В Металлургическом районном суде Челябинска вынесено резонансное решение по взысканию ущерба, который был нанесен реке Миасс в результате деятельности промышленного гиганта – ПАО "Мечел". Сумму исковых требований – 142,6 млн рублей – взыщут с предприятия, сообщается на сайте Росприроднадзора.  

Иск заявил природоохранный прокурор и поддержало управление Росприроднадзора по Челябинской области. Суть претензий – незаконная деятельность по сбросу недостаточно очищенных сточных вод в Миасс. Сброс производился через Каштакский и Першинский выпуски с превышением установленных нормативов.  

Нарушение было выявлено и зафиксировано еще в 2016 году, была проведена плановая выездная проверка ПАО "ЧМК" на предмет соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования. Предписания по нарушениям не были устранены в последующие годы – начиная с 2017 года и до 2019 года.  
На сегодняшний день в производстве Металлургического районного суда Челябинска находится также уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ в отношении должностных лиц ПАО "ЧМК", допустивших загрязнение.  

Накануне.RU рассказывало о встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководства "Мечела", на котором первый озвучил ряд претензий в адрес предприятия по медленной работе над снижением выбросов в атмосферу.

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С ПАО "Мечел" взыщут 142 миллиона за загрязнение реки Миасс в Челябинске 

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Теги: Алексей Текслер, ПАО "Мечел",  Росприроднадзор, штрафы, загрязнение реки Миасс 



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