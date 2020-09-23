С ПАО "Мечел" взыщут 142 миллиона за загрязнение реки Миасс в Челябинске

В Металлургическом районном суде Челябинска вынесено резонансное решение по взысканию ущерба, который был нанесен реке Миасс в результате деятельности промышленного гиганта – ПАО "Мечел". Сумму исковых требований – 142,6 млн рублей – взыщут с предприятия, сообщается на сайте Росприроднадзора.

Иск заявил природоохранный прокурор и поддержало управление Росприроднадзора по Челябинской области. Суть претензий – незаконная деятельность по сбросу недостаточно очищенных сточных вод в Миасс. Сброс производился через Каштакский и Першинский выпуски с превышением установленных нормативов.

Нарушение было выявлено и зафиксировано еще в 2016 году, была проведена плановая выездная проверка ПАО "ЧМК" на предмет соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования. Предписания по нарушениям не были устранены в последующие годы – начиная с 2017 года и до 2019 года.

На сегодняшний день в производстве Металлургического районного суда Челябинска находится также уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ в отношении должностных лиц ПАО "ЧМК", допустивших загрязнение.

Накануне.RU рассказывало о встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководства "Мечела", на котором первый озвучил ряд претензий в адрес предприятия по медленной работе над снижением выбросов в атмосферу.