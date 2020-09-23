23 Сентября 2020
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Экономика Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В 2019 году отечественный рынок нефтегазового машиностроения на 55% был российским

На панельной сессии "Ключевые приоритеты технологического развития нефтегазового комплекса" XI Тюменского нефтегазового форума заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов озвучил уровень импортозамещения в нефтегазовом машиностроении в 2019 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2019 г. на рынке нефтегазового машиностроения уровень импортозамещения (присутствия отечественного оборудования) составил 55% при общем объёме рынка в 488 млрд руб. Результат за восемь месяцев 2020 г. будут видны чуть позже", - сказал Иванов.

Напомним, ранее глава Ямала Дмитрий Артюхов, выступая на главной сессии форума, отметил, что в сегодняшних условиях развития нефтегазового сектора необходимо "заморозить" налоговую систему. По его словам, изменение НДД приведёт к сокращениям на предприятиях округа.

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В 2019 году отечественный рынок нефтегазового машиностроения на 55% был российским

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Теги: Михаил Иванов, импортозамещение, нефтегазовое машиностроение



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