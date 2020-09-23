23 Сентября 2020
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Boeing 767 Utair Ютэйр Анадырь боковой ветер (2019) | Фото:t.me/aviaincident

Авиакомпания Utair вводит дополнительные маршруты из Сургута

Авиакомпания Utair ввела дополнительные рейсы из Сургута. Уже с сентября жители города могут осуществлять перелеты в Омск, Самару и обратно четыре раза в неделю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Utair продолжает увеличивать число прямых рейсов из ключевых городов Ханты-Мансийского автономного округа. В прошлом году мы запустили реализацию уникальной для российского региона схемы полетов, чтобы выполнить задачу губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Наша цель — улучшить транспортную доступность каждого города региона", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

В Омск авиакомпания осуществляет рейсы на самолете ATR 72 в понедельник, среду, четверг и воскресенье. Обратно в Сургут можно добраться по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2 тыс. 385 руб. В Самару компания летает на Boeing 737-500 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Стоимость билета – от 4 тыс. 21 руб.

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Авиакомпания Utair вводит дополнительные маршруты из Сургута

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Теги: Utair, рейсы, Самара, Омск, Сургут



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