Авиакомпания Utair вводит дополнительные маршруты из Сургута

Авиакомпания Utair ввела дополнительные рейсы из Сургута. Уже с сентября жители города могут осуществлять перелеты в Омск, Самару и обратно четыре раза в неделю, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Utair продолжает увеличивать число прямых рейсов из ключевых городов Ханты-Мансийского автономного округа. В прошлом году мы запустили реализацию уникальной для российского региона схемы полетов, чтобы выполнить задачу губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Наша цель — улучшить транспортную доступность каждого города региона", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

В Омск авиакомпания осуществляет рейсы на самолете ATR 72 в понедельник, среду, четверг и воскресенье. Обратно в Сургут можно добраться по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2 тыс. 385 руб. В Самару компания летает на Boeing 737-500 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Стоимость билета – от 4 тыс. 21 руб.