Акции Яндекса рекордно подорожали на новостях о возможной покупке Тинькофф-банка

Акции Яндекса в среду, 23 сентября, более чем на 15% подорожали на торгах Московской биржи. Бумаги компании установили новый исторический максимум в 5653 руб.

Котировки IT-гиганта выросли на новостях о переговорах о покупке Тинькофф-банка. Факт переговоров подтвердили накануне представители Яндекса, хотя создатель банка Олег Тиньков отметил, что пока окончательное решение не принято, переговоры еще идут.

Если Яндекс все-таки купит Тинькофф-банк, сумма сделки с покупкой 100% акций может составить почти $5,5 млрд.

Аналитики отмечают, что после покупки Тинькофф-банка Яндекс может стать одной из крупнейших в России финтех-компаний, составив конкуренцию Сбербанку, с которым, кстати, Яндекс недавно "развелся", разделив бизнесы с совместным участием.