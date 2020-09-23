23 Сентября 2020
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Яндекс, Сбербанк, интернет, ноутбуки (2017) | Фото: Накануне.RU

Акции Яндекса рекордно подорожали на новостях о возможной покупке Тинькофф-банка

Акции Яндекса в среду, 23 сентября, более чем на 15% подорожали на торгах Московской биржи. Бумаги компании установили новый исторический максимум в 5653 руб.

Котировки IT-гиганта выросли на новостях о переговорах о покупке Тинькофф-банка. Факт переговоров подтвердили накануне представители Яндекса, хотя создатель банка Олег Тиньков отметил, что пока окончательное решение не принято, переговоры еще идут.

Если Яндекс все-таки купит Тинькофф-банк, сумма сделки с покупкой 100% акций может составить почти $5,5 млрд.

Аналитики отмечают, что после покупки Тинькофф-банка Яндекс может стать одной из крупнейших в России финтех-компаний, составив конкуренцию Сбербанку, с которым, кстати, Яндекс недавно "развелся", разделив бизнесы с совместным участием.

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Акции Яндекса рекордно подорожали на новостях о возможной покупке Тинькофф-банка

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Теги: акции, ценные бумаги, яндекс, тинькофф-банк, сбербанк



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