23 Сентября 2020
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Политика В России
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Поддержка ЕР законопроекта о ювенальных экспресс-судах по отобранию детей - шаг к политическому самоубийству, - эксперт

Поддержка "Единой Россией" законопроекта Крашенинникова-Клишаса о ювенальных экспресс-судах по отобранию детей - это ее шаг к политическому самоубийству. Об этом заявил независимый эксперт по вопросам семейного права и семейной политики, председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.
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Напомним, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Крашенинникова-Клишаса. Закон могут быстро принять уже в осеннюю сессию, заявил Крашенинников. А в пабликах ЕР в сосцетях появились посты о том, что партия одобряет законопроект по ускоренному отобранию детей за 24 часа в закрытом режиме, без допуска СМИ и общественности, если опека сочтет, что детям "угрожает опасность". При этом для опеки не предусматривается никакой ответственности, но предоставляется полный произвол. Причем она может действовать по анонимным доносам.

Характерно, что в постах написано, что ЕР поддерживает "запрет на законодательном уровне забирать детей из семьи без решения суда", что полностью искажает суть законопроекта, поскольку институт ювенальных экспресс-судов вводится для узаконивания отобрания детей опекой.

Парфентьев пишет, что сотни и тысячи людей начали оставлять свои комментарии, выражая возмущение этим законопроектом и тем, что ЕР обманывает народ, подавая антисемейный законопроект как якобы защищающий семью. При этом админы паблика ЕР в сети "ВКонтакте" просто стерли первые сотни комментариев, а потом закрыли пост для комментирования.

"Но, видимо, кто-то повыше понял, насколько эти действия глупы – они не ослабят возмущение граждан, а вызовут ровно обратный эффект. Сейчас пост снова открыт для комментариев, хотя люди и жалуются, что некоторые из них по-прежнему удаляют", - пишет эксперт.

Как можно убедиться, на странице многие пишут, что их комментарии удаляли многократно, так как они против законопроекта.

Также собрано почти 100 тыс. подписей против законопроекта, сообщил Парфентьев. Зачем ЕР поддерживает явно антисемейный закон, ему непонятно.

"Не знаю, где партия "Единая Россия" берет своих политических советников, и трудно сказать, кто эти советники – слепцы, глупцы или враги семьи. Но их стараниями партия "Единая Россия" сделала именно такой самоубийственный ход, который настроит против неё огромное количество избирателей. Тень от дурной или неудачной идеи двух человек теперь легла на целую парламентскую фракцию. Под ударом оказывается электоральное будущее не пары законодателей, а всей "Единой России". Реакция людей ясно это показала", - заключил эксперт.

Отметим, что в Госдуму семью сенаторами внесен и другой законопроект, который разрабатывался около трех лет с участием множества экспертов и направлен на защиту семьи от внешнего вмешательства. В нем прописан механизм урегулирования ситуаций, в каких случаях ребенка можно отобрать (а не на усмотрение опеки) и подчеркивается приоритет кровной семьи и ближайших родственников. Только если ребенка никто из родных не может забрать к себе, он передается в социальные учреждения. Законопроект же Крашенинникова-Клишаса требует еще раз наказывать пострадавшего ребенка лишением семьи.

Показательно, что вскоре после внесения в Госдуму просемейного законопроекта в Telegram-каналах и СМИ была вброшена информация, что один из его соавторов сенатор Елена Мизулина будто бы имеет второе гражданство.

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Поддержка ЕР законопроекта о ювенальных экспресс-судах по отобранию детей - шаг к политическому самоубийству, - эксперт

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Теги: семья, дети, опека, ювенальные экспресс-суды, единая россия



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