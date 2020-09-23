Лукашенко заявил, что цветная революция в Белоруссии не состоялась

Александр Лукашенко сегодня вступил в должность президента Белоруссии. Многие уже назвали его нынешнюю инаугурацию тайной, поскольку заранее она не анонсировалась, приглашенных было немного. Оппозиция вообще заявляет о нарушении закона, поскольку ради соблюдения секретности присягу и речь президента не транслировали по государственным телеканалам.

Между тем, в своей торжественной речи Лукашенко заявил о провале цветной революции.

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

"Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор. "Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты", - сказал он.