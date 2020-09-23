В день смерти Тесака в его камере не работала видеокамера - адвокат

Адвокаты погибшего националиста Максима Марцинкевича (Тесака) сообщили новые обстоятельства о смерти заключенного. Напомним, тело Тесака было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3 Челябинска. В СКР заявили, что в камере было обнаружено несколько предсмертных записок. В Челябинск Тесак прибыл для дальнейшей пересылки в Москву.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил, что в день смерти Тесака в его камере не работала видеокамера. "Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного. Кроме этого на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно", - цитирует адвоката ТАСС.

Также Михальчик добавил, что второй адвокат погибшего съездил в Челябинск и поговорил со следователем, который ведет проверку по факту гибели националиста. "Он заявил, что Максима транспортировали из колонии в Москву для допроса в качестве свидетеля, и ни о какой его причастности к убийствам, тем более признании, в них речь не шла", - сказал адвокат. Ранее в СКР заявили, что незадолго до смерти Тесак, якобы, признался в совершении серии убийств.