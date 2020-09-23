В Кургане задержали югорчанина, обвиняемого в акте педофилии 8-летней давности

В рамках розыскных мероприятий, организованных Сургутским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО, в Кургане был задержан мужчина, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР, инцидент произошел более восьми лет назад. По версии следствия, апрельским утром 2012 г. житель Сургутского района нанес 9-летней дочери своей сожительницы несколько ударов по голове, а после удушения обвиняемый совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Действия мужчины были пресечены матерью, которая внезапно вернулась домой. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия и выехал за пределы округа. Длительное время он проживал в разных городах под другими анкетными данными, используя копию чужого паспорта.

В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования.