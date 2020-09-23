23 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу 04.08.20. (2020) | Фото: Беларусь 1

В Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко

Жители Минска с утра в среду, 23 сентября, заметили у Дворца независимости (резиденция президента – прим. ред.) скопление техники и военных. Затем был перекрыт проспект Независимости, по нему проехал кортеж Александра Лукашенко. А рядом с резиденцией главы государства были замечены люди в костюмах. Все это породило слухи о желании Лукашенко провести тайную инаугурацию.

Позже стало известно, что так и есть: Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, о чем сообщило государственное агентство "БелТА": "На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта".

"Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", - сказал Лукашенко во время церемонии. Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

По закону инаугурация избранного президента Белоруссии должна была пройти в течение двух месяцев с момента подведения итогов выборов, в данном случае – не позднее 9 октября. Сегодня же пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что дата инаугурации еще не известна, она будет объявлена позже.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко на выборах набрал 84% голосов избирателей.

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В Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко

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Теги: александр лукашенко, инаугурация, президент белоруссии



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