Замглавы Минэнерго: Когда мы слышим "климатическая повестка", первая ассоциация - это цинизм и лицемерие

На деловом завтраке Тюменского нефтегазового форума, посвященном обсуждению налогового сбора ЕС по углеводородам, выступил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Как передает корреспондент Накануне.RU, свою речь он начал с фразы: "Когда мы слышим слова "климатическая повестка", первое, что приходит на ум, и сегодня мы видели примеры - это цинизм и лицемерие, к сожалению".

"Тут надо реалистично подходить ко всей теме. Очень легко рассуждать, легко диктовать условия, когда ты являешься эмитентом бесплатных денег и можешь любой проект, абсолютно экономически необоснованный, тянуть бесконечно долго. И когда примеры приводились про возобновляемую энергетику, мы все прекрасно понимаем, что она сама по себе без субсидий и без безграничного финансирования не может существовать. Но это та реальность, в которой мы живем с 2008 года, и отрицать это глупо. Хотелось бы, чтобы люди называли вещи своими именами", - сказал чиновник.

Сорокин отметил, что, помимо Евросоюза, который уже вышел на такой высокий уровень жизни, что может говорить о возобновляемой энергетике, есть еще много стран, которые тоже хотели бы промышленно развиваться и жить хорошо, а такая налоговая политика и "климатическая повестка" будут мешать развиваться таким странам, как Китай, Индия, Африка, Латинская Америка и даже Россия.

"Были примеры и про поглощающую способность лесов, и про тот же самый ПНГ, но я бы все-таки здесь хотел акцентировать внимание на другом. Тема ПНГ развивалась немножко по другой причине. Климатическая повестка - это приятный бонус, но у нас был ценнейший ресурс, который мы могли использовать по-другому, чтобы развить другие секторы промышленности. Ту же нефтехимию, которая на этом поднялась, просто получить дополнительный ресурс газа для развития экономики", - говорит эксперт.

Если мы будем обкладывать дополнительными налогами нашу промышленность, которая пока еще не является лидирующей в мире, то это может оказаться очень большим бременем, отметил Сорокин. Он обратил внимание, что в РФ ставки финансирования под промышленные проекты очень высокие, налоговая система в углеводородном сегменте избыточная.

"И надо понимать, что, если углеводородам осталось времени, когда они еще будут иметь ренту 30-40 лет, то мы должны понимать, как сделать, чтобы эти ресурсы не остались в земле, мы должны приложить максимальные усилия, чтобы их добыть и пустить это на благо экономики. Чтобы инвестиционный ресурс, рента была использована. Так же, как с попутным газом в свое время", - добавил он.

По мнению представителя Минэнерго, России нужно извлекать максимальную пользу для нашей промышленности, потому все наши действия не должны слепо следовать модной повестке. Тема климата остается для России важной, но цель должна быть - не озеленить ЕС и подарить ему проекты возобновляемой энергетики, а заниматься улучшением экологии у себя дома.

"Мы с компаниями ведем диалог на этот счет, это касается и тех же вопросов с лесным хозяйством, как его можно использовать, ту же посадку лесов для того, чтобы это засчитывать в углеродном следе, это и вопрос как озеленить СПГ различными методами, поэтому здесь достаточно большая активная повестка на этом поприще", - сказал Сорокин.

Эксперт напомнил, что Европа перенесла свое "грязное производство" в Китай, но это не значит, что Евросоюз перестал быть эмитентом, просто центр эмиссии сместился в другое место. И та же самая водородная повестка в стратегии Евросоюза имеет подобный характер, подразумевая перенос выработки голубого водорода за пределы Евросоюза, при этом формально ЕС будет оставаться чистым и зеленым.